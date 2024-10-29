МЮ провів два раунди переговорів з Аморімом – він має очолити клуб до матчу з Челсі

Манчестер Юнайтед провів два раунди переговорів з чинним головним тренером Спортинга Рубеном Аморімом і досягло усної згоди від фахівця.

Про це інформує Daily Mail.

Повідомляється, що Спортинг не перешкоджатиме рішенню тренера і навіть знайшов йому заміну.

Увечері, 29 жовтня, Спортинг зіграє з Насьоналем у Кубку Португалії. Очікується, що це буде остання гра для Аморіма.

МЮ відправив до Лісабона трьох співробітників, які повинні будуть оформити угоду щодо переходу тренера відразу ж після матчу.

Керівництво англійського клубу хоче, щоб Аморім стояв на чолі клубі в матчі проти Челсі, який відбудеться 3 жовтня.

Деякі ЗМІ стверджують, що вже завтра, 30 жовтня португальський фахівець може приїхати в Англію.

Нагадаємо, 28 жовтня посаду головного тренера "Червоних дияволів" покинув Ерік тен Гаг. Раніше повідомлялося, що до англійського клубу може повернутися Оле Гуннар Сульшер.

Аморім очолює Спортинг з 2020 року. Він двічі приводив команду до перемог у чемпіонаті та Кубку Португалії.