МЮ провів два раунди переговорів з Аморімом – він має очолити клуб до матчу з Челсі
Манчестер Юнайтед провів два раунди переговорів з чинним головним тренером Спортинга Рубеном Аморімом і досягло усної згоди від фахівця.
Про це інформує Daily Mail.
Повідомляється, що Спортинг не перешкоджатиме рішенню тренера і навіть знайшов йому заміну.
Увечері, 29 жовтня, Спортинг зіграє з Насьоналем у Кубку Португалії. Очікується, що це буде остання гра для Аморіма.
МЮ відправив до Лісабона трьох співробітників, які повинні будуть оформити угоду щодо переходу тренера відразу ж після матчу.
Керівництво англійського клубу хоче, щоб Аморім стояв на чолі клубі в матчі проти Челсі, який відбудеться 3 жовтня.
Деякі ЗМІ стверджують, що вже завтра, 30 жовтня португальський фахівець може приїхати в Англію.
Нагадаємо, 28 жовтня посаду головного тренера "Червоних дияволів" покинув Ерік тен Гаг. Раніше повідомлялося, що до англійського клубу може повернутися Оле Гуннар Сульшер.
Аморім очолює Спортинг з 2020 року. Він двічі приводив команду до перемог у чемпіонаті та Кубку Португалії.