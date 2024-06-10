Гвардіола: З Мбаппе чи без — Реал є головним суперником у Лізі чемпіонів
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола вважає, що Реал Мадрид є грізним суперником у боротьбі за Лігу чемпіонів попри перехід Кіліана Мбаппе.
Слова іспанського фахівця передає журналіст Віктор Наварро.
"З Мбаппе чи без нього вони завжди сильні. Немає сумнівів, що це команда, яку потрібно обіграти в Лізі чемпіонів — це суперник номер один. Всі ми, хто стоїть за ними, мотивовані спробувати пройти якомога далі, і якщо ви зустрінетеся з ними, спробуйте усунути їх", — заявив Гвардіола.
Нагадаємо, напередодні королівський клуб оголосив про підписання 5-річного контракту з французьким нападником. Перехід відбувся на правах вільного агента. Гравець виступатиме під 9 номером.
За інформацією ЗМІ, Мбаппе отримає від Реала підписний бонус в розмірі 50 млн євро.