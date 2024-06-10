Гвардіола: З Мбаппе чи без — Реал є головним суперником у Лізі чемпіонів

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола вважає, що Реал Мадрид є грізним суперником у боротьбі за Лігу чемпіонів попри перехід Кіліана Мбаппе.

Слова іспанського фахівця передає журналіст Віктор Наварро.

"З Мбаппе чи без нього вони завжди сильні. Немає сумнівів, що це команда, яку потрібно обіграти в Лізі чемпіонів — це суперник номер один. Всі ми, хто стоїть за ними, мотивовані спробувати пройти якомога далі, і якщо ви зустрінетеся з ними, спробуйте усунути їх", — заявив Гвардіола.

🔵Guardiola el Madrid y Mbappé



“Con Mbappé o sin Mbappé siempre son fuertes



Que es el rival a batir en la Champions no hay duda, es el rival n1



Todos los que estamos detrás es una motivación para intentar llegar lo más lejos posible y si te lo encuentras, intentar eliminarlos” pic.twitter.com/UaLbZzRXVY — Víctor Navarro (@victor_nahe) June 10, 2024

Нагадаємо, напередодні королівський клуб оголосив про підписання 5-річного контракту з французьким нападником. Перехід відбувся на правах вільного агента. Гравець виступатиме під 9 номером.

За інформацією ЗМІ, Мбаппе отримає від Реала підписний бонус в розмірі 50 млн євро.