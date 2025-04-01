Слот: Ситуація з Трентом? Він травмований
Трент Александер-Арнольд
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Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про ситуацію навколо Трента Александера-Арнольда, якого ЗМІ останнім часом відправляють у мадридський Реал.
Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.
"Ситуація навколо Трента? Він травмований. Ось на чому він зараз зосереджений в першу чергу – на відновленні.
Щодо Реалу, то я ніколи не обговорюю чутки", – резюмував Слот.
У нинішньому сезоні Трент Александер-Арнольд взяв участь у 39 матчах Ліверпуля в усіх турнірах. Захисник записав на свій рахунок 3 голи та 7 результативних передач.
Напередодні з'явилася інформація, що Александер-Арнольд близький до підписання контракту з Реалом, в який правий фулбек перейде на правах вільного агента влітку.