Слот: Ситуація з Трентом? Він травмований

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про ситуацію навколо Трента Александера-Арнольда, якого ЗМІ останнім часом відправляють у мадридський Реал.

Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Ситуація навколо Трента? Він травмований. Ось на чому він зараз зосереджений в першу чергу – на відновленні.

Щодо Реалу, то я ніколи не обговорюю чутки", – резюмував Слот.