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Слот: Ситуація з Трентом? Він травмований

Володимир Максименко — 1 квітня 2025, 12:23
Слот: Ситуація з Трентом? Він травмований
Трент Александер-Арнольд
Getty images

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про ситуацію навколо Трента Александера-Арнольда, якого ЗМІ останнім часом відправляють у мадридський Реал.

Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Ситуація навколо Трента? Він травмований. Ось на чому він зараз зосереджений в першу чергу – на відновленні.

Щодо Реалу, то я ніколи не обговорюю чутки", – резюмував Слот.

У нинішньому сезоні Трент Александер-Арнольд взяв участь у 39 матчах Ліверпуля в усіх турнірах. Захисник записав на свій рахунок 3 голи та 7 результативних передач.

Напередодні з'явилася інформація, що Александер-Арнольд близький до підписання контракту з Реалом, в який правий фулбек перейде на правах вільного агента влітку.

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