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Президент Реал Фарми повідомив, що тренер команди виїхав у Канаду

Ігор Чернявський — 28 вересня, 11:53
Президент Реал Фарми повідомив, що тренер команди виїхав у Канаду
ФК Реал Фарма

Президент друголігової Реал Фарми Микола Лиховидов повідомив про те, що вже колишній головний тренер команди Андрій Пархоменко залишив Україну.

Слова функціонера та за сумісництвом найстаршого гравця у світі наводить "Український футбол".

"Пархоменко минулої зими вже їздив у Канаду, тоді ж туди перебралася його дружина з трьома дітьми, він також роздумував щодо переїзду. Ми самі його відпустили, тим більше, всі ж розуміють, що він не може залишати там дружину з дітьми заради команди. Я вважаю, що сім’я – на першому місці.

Пархоменко два роки плідно пропрацював з Реал Фармою, він багато нам дав. Команда з ним тепло попрощалася. Але це життя, будемо рухатися далі. Я думаю, гірше не буде, Полтавець повинен справитися, він довго був помічником у Пархоменка.

Час покаже, як воно буде, поки що Полтавець працюватиме в якості в.о. головного тренера. Прийде результат, тоді будемо вирішувати його долю", – сказав Лиховидов.

Зазначимо, що Андрію Пархоменку 52 роки. Наразі мобілізації в Україні підлягають військовозобов’язні громадяни віком від 25 до 60 років. Втім, мобілізації не підлягають чоловіки, які виховують трьох та більше неповнолітніх дітей.

Чемпіонат України, Друга ліга Реал Фарма Микола Лиховидов

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