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Лупашко: Дуже багато фанатів Карпат знаходяться на фронті

Олег Дідух — 21 жовтня, 21:31
Лупашко: Дуже багато фанатів Карпат знаходяться на фронті
Владислав Лупашко
ФК Карпати

Головний тренер Карпат Владислав Лупашко заявив, що присвячує перемогу в львівському дербі над Рухом фанатам свого клубу, якій зараз знаходяться на фронті.

Про це фахівець заявив у ефірі УПЛ ТБ.

"Перед грою я зустрічався з нашими фанатами, ми спілкувалися досить тепло, вони пояснювали, що це для них значить. У Карпат дуже багато фанатів, але більшість з них, ті, хто старші, знаходяться на фронті. Вони дуже переживали за цей матч, що це перше дербі.

Вони зараз всіма силами думають тільки про війну-війну-війну, і тільки на четвертому-п’ятому місці – про Карпати. Навіть не футбол, а Карпати – вони так висловлюються. Але на час цієї гри вони казали, що забудуть про все і будуть вболівати.

Тому ця перемога – для тих людей, які зараз перебувають там, яким не дуже комфортно, не дуже легко, але вони роблять цю справу. І ми хотіли би подарувати їм цю перемогу", – заявив Лупашко.

Нагадаємо, у 10 турі УПЛ Карпати обіграли Рух 1:0. Це була перша зустріч між цими двома львівськими клубами в рамках УПЛ.

Карпати Рух Чемпіонат України, УПЛ Владислав Лупашко

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