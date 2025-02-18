Готові не всі, – Лупашко оцінив зимових новачків Карпат
Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко оцінив зимових новачків команди, серед яких чотири ексгравці Руха та Патрісіо Танда.
Фахівець поспілкувався із клубною пресслужбою.
"У кожного з новачків була своя історія. Хтось не мав ігрової практики, хтось мав травму. Раніше вони грали у зовсім інший футбол. Як би нам не хотілось, але більшість підписань – на перспективу.
Найгірше, що ми можемо зробити, це вимагати від них результату тут і зараз. Від побуту, до тренувань у нас все по-іншому", – розповів Лупашко.
Окрім того, тренер підбив підсумки зборів Карпат у Туреччині.
"Цей збір був своєрідним навчанням і для мене самого. Я для себе вже під час цих зборів робив замітки, як треба проводити наступний збір, що було дуже добре, що не дуже добре в плані організації, у плані комунікації, у плані підтримки мікроклімату. Всі ці моменти намагався врахувати". – резюмував спеціаліст.
Нагадаємо, що друга частина УПЛ стартує для львів'ян 23 лютого матчем проти Динамо. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.
Раніше генеральний директор "левів" Андрій Русол назвав річний бюджет клубу.