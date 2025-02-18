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Готові не всі, – Лупашко оцінив зимових новачків Карпат

Володимир Максименко — 18 лютого 2025, 10:36
Готові не всі, – Лупашко оцінив зимових новачків Карпат
Владислав Лупашко
ФК Карпати

Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко оцінив зимових новачків команди, серед яких чотири ексгравці Руха та Патрісіо Танда.

Фахівець поспілкувався із клубною пресслужбою.

"У кожного з новачків була своя історія. Хтось не мав ігрової практики, хтось мав травму. Раніше вони грали у зовсім інший футбол. Як би нам не хотілось, але більшість підписань – на перспективу.

Найгірше, що ми можемо зробити, це вимагати від них результату тут і зараз. Від побуту, до тренувань у нас все по-іншому", – розповів Лупашко.

Окрім того, тренер підбив підсумки зборів Карпат у Туреччині.

"Цей збір був своєрідним навчанням і для мене самого. Я для себе вже під час цих зборів робив замітки, як треба проводити наступний збір, що було дуже добре, що не дуже добре в плані організації, у плані комунікації, у плані підтримки мікроклімату. Всі ці моменти намагався врахувати". – резюмував спеціаліст.

Нагадаємо, що друга частина УПЛ стартує для львів'ян 23 лютого матчем проти Динамо. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Раніше генеральний директор "левів" Андрій Русол назвав річний бюджет клубу.

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