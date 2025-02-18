Готові не всі, – Лупашко оцінив зимових новачків Карпат

Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко оцінив зимових новачків команди, серед яких чотири ексгравці Руха та Патрісіо Танда.

Фахівець поспілкувався із клубною пресслужбою.

"У кожного з новачків була своя історія. Хтось не мав ігрової практики, хтось мав травму. Раніше вони грали у зовсім інший футбол. Як би нам не хотілось, але більшість підписань – на перспективу.



Найгірше, що ми можемо зробити, це вимагати від них результату тут і зараз. Від побуту, до тренувань у нас все по-іншому", – розповів Лупашко.