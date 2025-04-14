Лупашко: Могли завершувати гру ще в першому таймі

Головний тренер Карпат Владислав Лупашко прокоментував перемогу 2:1 над Інгульцем у матчі 24 туру УПЛ.

Слова наставника Карпат наводить YouTube-канал УПЛ ТБ.

"Гра була максимально непростою. Можна грати з командою, в якої 2-3 кутових, а ти граєш проти Інгульця та розумієш, що таких кутових буде 20-30, бо кожен аут – такий небезпечний момент, і цей тиск дається взнаки.

Але так, як ми почали гру, ми могли спокійно завершувати ще в першій половині гри цю гру в плані того, що була б велика кількість забитих голів, і потім уже спокійно би розвивали цей результат. А так ми всі бачили, що був нерв до останньої хвилини", – заявив Лупашко.