Тренер Інтера відхилив пропозиції від Челсі та Манчестер Юнайтед

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі за останні кілька місяців відхилив пропозиції від двох топ-клубів АПЛ – Челсі та Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Football Italia, посилаючись на Corriere dello Sport.

Челсі виходив із пропозицією на Індзагі ще минулого літа, перед тим, як запросити Енцо Мареску. Однак наставник Інтера пропозицію "Синіх" відхилив.

Манчестер Юнайтед досі зацікавлений у послугах тренера чемпіонів Італії, оскільки позиції нинішнього наставника команди, Еріка тен Гага, залишаються хиткими. Проте перші дві пропозиції від "Червоних дияволів" – наприкінці минулого сезону на у вересні поточного року – Індзагі вже відхилив.

Нагадаємо, у сьомому турі Серії А Інтер дома обіграв Торіно з рахунком 3:2. "Нерадзуррі" ідуть другими в турнірній таблиці чемпіонату Італії, поступаючись лише Наполі.