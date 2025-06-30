Маскерано: Різниця між Інтером Маямі та ПСЖ була справді відчутною

Головний тренер Інтер Маямі Хав’єр Маскерано після вильоту в 1/8 фіналу клубного чемпіонату світу від ПСЖ підбив підсумки виступів команди на турнірі.

Аргентинського фахівця цитує Barron’s.

"Сьогодні різниця була справді відчутною. Ми зіткнулися з, можливо, найкращою командою світу, яка має чудового тренера. Але ми не опускали руки до самого кінця.

Я дуже пишаюся своїми гравцями та тією роботою, яку вони виконали на цьому турнірі. Вони намагалися грати, попри всі труднощі. Ми показували, на що здатні, у кожному матчі. Різниця між командами – очевидна, але гордість за хлопців – ще більша", – заявив Маскерано.