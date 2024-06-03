Лупашко: Ніхто з Карпат зі мною не контактував
Головний тренер Інгульця Владислав Лупашко спростував інформацію про переговори з Карпатами.
Про це він повідомив у коментарі Sport-express.ua.
"Основний претендент на посаду головного тренера Карпат у разі відходу Мирона Маркевича? З цього приводу мені нічого сказати. Ніхто з Карпат зі мною не контактував. У мене ще рік контракту з Інгульцем.
Днями у нас буде зустріч із президентом клубу, де ми обговоримо подальші плани.
Чи готовий розглянути варіанти клубу? Все буде залежати від пропозиції, чи влаштує вона мене та Інгулець. Все залежить від багатьох факторів. В принципі, я нічого міняти не планував", — сказав Лупашко.
Напередодні журналіст Ігор Бурбас повідомляв, що Мирон Маркевич найближчим часом може покинути Карпати, і фаворитом на посаду головного тренера львів’ян вважається саме наставник Інгульця Лупашко.
Нагадаємо, у весняній частині сезону-2023/24 Інгулець двічі обіграв львівський клуб, завдяки чому став чемпіоном Першої ліги.