Астон Вілла зіграє у фіналі Ліги Європи у незвичному комплекті форми
Астон Вілла вийде на фінал Ліги Європи проти німецького Фрайбурга у незвичному комплекті форми.
Про це повідомляє Footy Headlines.
Фрайбург як формальний господар обрав на матч червоний комплект форми, тому Астон Вілла буде змушена грати в третьому комплекті, який виконаний у білому кольорі з голубими елементами.
Матч відбуватиметься у Стамбулі, а на території Туреччини заборонена реклама букмекерських контор. Через це Астон Вілла у фіналі не зможе грати у футболках з логотипом свого титульного спонсора, Betano.
Замість цього, команда Унаї Емері рекламуватиме свій благодійний фонд Aston Villa Foundation.
Нагадаємо, фінал Ліги Європи-2025/26 відбудеться у середу, 20 травня, початок – о 22:00 за київським часом.
На думку букмекерів, Астон Вілла є фаворитом на здобуття трофею.
