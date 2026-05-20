Астон Вілла зіграє у фіналі Ліги Європи у незвичному комплекті форми

Астон Вілла вийде на фінал Ліги Європи проти німецького Фрайбурга у незвичному комплекті форми.

Про це повідомляє Footy Headlines.

Фрайбург як формальний господар обрав на матч червоний комплект форми, тому Астон Вілла буде змушена грати в третьому комплекті, який виконаний у білому кольорі з голубими елементами.

Матч відбуватиметься у Стамбулі, а на території Туреччини заборонена реклама букмекерських контор. Через це Астон Вілла у фіналі не зможе грати у футболках з логотипом свого титульного спонсора, Betano.

Замість цього, команда Унаї Емері рекламуватиме свій благодійний фонд Aston Villa Foundation.

Нагадаємо, фінал Ліги Європи-2025/26 відбудеться у середу, 20 травня, початок – о 22:00 за київським часом.

На думку букмекерів, Астон Вілла є фаворитом на здобуття трофею.

