Емері: Я не є "королем" Ліги Європи
Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері не вважає, що його попередні досягнення у Лізі Європи матимуть значення у поєдинку проти Фрайбурга.
Слова іспанського фахівця наводить пресслужба Астон Вілли.
"Ми впевнені в собі, але дуже поважаємо суперника. Ми завжди з великою повагою ставимося до Ліги Європи, до наших суперників, і Фрайбург перебуває тут, тому що вони на це заслуговують. Я не є "королем" цього турніру. Зараз я знову з Астон Віллою відкриваю нову главу. Все, що я зробив раніше, залишилося в минулому.
Але минулими перемогами я не виграю цей матч. Мені потрібно перемогти з тими гравцями, які у нас є зараз, з теперішньою Астон Віллою, проти суперника, з яким ми зіткнемося завтра. Це новий шлях, новий момент і, сподіваюся, нова ера", – заявив Емері.
Нагадаємо, в середу, 20 травня, у Стамбулі Астон Вілла у фіналі Ліги Європи зіграє з Фрайбургом, початок матчу – о 22:00 за київським часом. Емері вже 4 рази вигравав цей турнір з Севільєю та Вільярреалом.