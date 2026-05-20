Емері: Я не є "королем" Ліги Європи

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері не вважає, що його попередні досягнення у Лізі Європи матимуть значення у поєдинку проти Фрайбурга.

Слова іспанського фахівця наводить пресслужба Астон Вілли.

"Ми впевнені в собі, але дуже поважаємо суперника. Ми завжди з великою повагою ставимося до Ліги Європи, до наших суперників, і Фрайбург перебуває тут, тому що вони на це заслуговують. Я не є "королем" цього турніру. Зараз я знову з Астон Віллою відкриваю нову главу. Все, що я зробив раніше, залишилося в минулому.

Але минулими перемогами я не виграю цей матч. Мені потрібно перемогти з тими гравцями, які у нас є зараз, з теперішньою Астон Віллою, проти суперника, з яким ми зіткнемося завтра. Це новий шлях, новий момент і, сподіваюся, нова ера", – заявив Емері.