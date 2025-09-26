Тренер Епіцентра назвав терміни відновлення Супряги
Владислав Супряга
Епіцентр
Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк назвав строки повернення Владислава Супряги на поле після неприємної травми руки.
Цитує фахівця Український футбол.
"Влад не зможе грати 3-4 тижні. Триває процес відновлення. Наш лікар Крістіна Пинзар одразу на місці вправила йому руку. Найголовніше, що вдалося уникнути перелому і після жовтневої паузи збірних чекаємо на повернення Супряги", – розповів Нагорняк.
Нагадаємо, в матчі з Кривбасом у шостому турі УПЛ, форвард забив один з м'ячів своєї команди, але невдало приземлився після гри головою – у підсумку, Владислав вивихнув руку.
Раніше повідомлялось, що цей гол допоміг Супрязі потрапити до символічної збірної шостого туру чемпіонату України.