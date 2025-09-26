Тренер Епіцентра назвав терміни відновлення Супряги

Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк назвав строки повернення Владислава Супряги на поле після неприємної травми руки.

Цитує фахівця Український футбол.

"Влад не зможе грати 3-4 тижні. Триває процес відновлення. Наш лікар Крістіна Пинзар одразу на місці вправила йому руку. Найголовніше, що вдалося уникнути перелому і після жовтневої паузи збірних чекаємо на повернення Супряги", – розповів Нагорняк.

Нагадаємо, в матчі з Кривбасом у шостому турі УПЛ, форвард забив один з м'ячів своєї команди, але невдало приземлився після гри головою – у підсумку, Владислав вивихнув руку.

Раніше повідомлялось, що цей гол допоміг Супрязі потрапити до символічної збірної шостого туру чемпіонату України.