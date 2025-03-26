Рома склала шорт-лист з кандидатів на посаду головного тренера

Рома склала список кандидатів на посаду головного тренера, які мають замінити Клаудіо Раньєрі за підсуками сезону.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Так, роботу в Римі можуть отримати Массіміліано Аллегрі, Джан П'єрі Гасперіні, Мауріціо Саррі та Вінченцо Монтелла.

Екснападник Роми наразі очолює збірну Туреччини, Гасперіні допрацьовує свій контракт з Аталантою, а двоє інших спеціалістів залишаються вільними агентами.

Зазначимо, що сам Раньєрі після періоду в Кальярі збирався завершити кар'єру, але відгукнувся на пропозицію Роми у листопаді 2024 року, яка на той момент перебувала у нижній частині турнірної таблиці Серії А.

Наразі "вовки" посідають 7 місце в турнірній таблиці Серії А з 49 очками в активі.

Раніше повідомлялось, що для зіркового партнера Довбика по атаці сезон завершено через травму.