Зірковий партнер Довбика достроково завершив сезон через травму

Форвард Роми та збірної Аргентини Пауло Дибала не зіграє в нинішньому сезоні через пошкодження м’яза лівого стегна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У вівторок, 25 березня, Дибала перенесе операцію в Лондоні і залишиться поза грою до кінця сезону-2024/25. Клуб та гравець вирішили, що це правильний шлях для оптимального відновлення після травми.

Повернення гравця очкується за три місяці.

Нагадаємо, Дибала отримав пошкодження м’яза стегна лівої ноги в матчі 29 туру Серії А проти Кальярі (перемога 1:0 завдяки голу Артема Довбика). Очікувалося, що 31-річний аргентинець пропустить близько одного місяця. Проте після детальнішого медичного обстеження лікарі дійшли до висновку, що йому знадобиться операція.

У поточному сезоні на рахунку аргентинця 8 голів і 4 асисти в 36 матчах за Рому в усіх турнірах. Наразі команда Клаудіо Раньєрі посідає 7 місце в турнірній таблиці Серії А з 49 очками в активі.