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Шовковський: Завжди непросто грати з командами Вернидуба

Олег Дідух — 12 квітня 2025, 18:33
Шовковський: Завжди непросто грати з командами Вернидуба
Олександр Шовковський
ФК Динамо

Головний тренер Динамо Київ Олександр Шовковський прокоментував перемогу 2:0 над Кривбасом у 24 турі УПЛ.

Фахівця цитує пресслужба киян.

"Завжди дуже непросто грати з командами, якими керує Юрій Миколайович Вернидуб, так само як непросто будь-якій команді грати у Кривому Розі. Кривбас – складний суперник для будь-кого. Ми мали багато нагод, які мали доводити до ударів по воротах і забитих м’ячів. Безумовно, щоб забивати, мало створювати моменти, потрібно бити по воротах. Ми над цим працюємо, і доводили до гравців, що будь-які комбінації необхідно завершувати.

Результатом я, безумовно, задоволений, як і ставленням гравців, хоча тут важко грати ще й через ситуацію з тривалими повітряними тривогами. Ми добиралися до місця проведення матчу дві години, зупинившись на ніч у Кропивницькому. Мабуть, усе це наклало свій відбиток, але ставлення та мотивація гравців – це, безумовно, плюс", – заявив Шовковський.

Наразі Динамо лідирує в турнірній таблиці УПЛ з 6-очковою перевагою над найближчим переслідувачем, Олександрією.

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