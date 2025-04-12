Шовковський: Завжди непросто грати з командами Вернидуба

Головний тренер Динамо Київ Олександр Шовковський прокоментував перемогу 2:0 над Кривбасом у 24 турі УПЛ.

Фахівця цитує пресслужба киян.

"Завжди дуже непросто грати з командами, якими керує Юрій Миколайович Вернидуб, так само як непросто будь-якій команді грати у Кривому Розі. Кривбас – складний суперник для будь-кого. Ми мали багато нагод, які мали доводити до ударів по воротах і забитих м’ячів. Безумовно, щоб забивати, мало створювати моменти, потрібно бити по воротах. Ми над цим працюємо, і доводили до гравців, що будь-які комбінації необхідно завершувати.

Результатом я, безумовно, задоволений, як і ставленням гравців, хоча тут важко грати ще й через ситуацію з тривалими повітряними тривогами. Ми добиралися до місця проведення матчу дві години, зупинившись на ніч у Кропивницькому. Мабуть, усе це наклало свій відбиток, але ставлення та мотивація гравців – це, безумовно, плюс", – заявив Шовковський.