Бабич: План на гру з Рухом спрацював

Головний тренер Чорноморця Олександр Бабич поділився враженнями від матчу 11 туру УПЛ проти Руха (нічия 1:1).

Слова фахівця наводить пресслужба одеського клубу.

"Ми налаштовували хлопців на те, що тут буде дуже важко. В принципі, план на гру спрацював. В першому таймі ми більше працювали без м’яча і випустили хлопців, які вміють добре працювати проти м'яча. Не все виходило в атаці, але треба було чекати, терпіти.

За планом мали робити вже потрійну заміну, але пропустили гол. Хлопці, які вийшли, в принципі, свою роботу виконали, забили гол, ще нагнітали, не опускалися дуже низько. Але треба віддати належне молоді Руха, які теж мріяли про перемогу. тому я вважаю, що в цілому рахунок закономірний", – заявив Бабич.