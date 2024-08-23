Мареска — про Мудрика: Ми спробуємо допомогти йому змінитись

Головний тренер Челсі Енцо Мареска заявив, що команда спробує допомогти українському вінгеру Михайлу Мудрику змінитися на краще.

Про це італійський наставник розповів після перемоги лондонців над Серветтом у Лізі конференцій (2:0).

"Міша, це Мудрик, не тільки сьогодні. Відтоді, як він приєднався до клубу, у нього було кілька хороших моментів і кілька поганих моментів. Якщо він стане більш стабільним, то зможе зробити крок вперед.

Ми спробуємо допомогти йому змінитись. Він має зрозуміти, що ми даватимемо йому м'яч у останній третині, а він має приймати правильне рішення. Багато помилок Міші пов'язані з вибором. Сподіваюсь, що ми допоможемо йому, і він зможе удосконалити це", — сказав Мареска

Maresca on Mudryk: "We're going to try to help him to change. He is going to try to understand that we are going to get him the ball in the last third. Most of the mistakes of Misha are not quality, they are about the decision making." — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) August 22, 2024

Нагадаємо, що Челсі здолав Серветт у першому матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій, а Михайло Мудрик став одним з найкращих гравців матчу за версією SofaScore. Гра-відповідь запланована на 29 серпня.