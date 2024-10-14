Наставник Брістоль Сіті візьме паузу в кар'єрі через смерть новонародженого сина

Головний тренер англійського Брістоль Сіті Ліам Меннінг вирішив призупинити кар'єру після смерті новонародженого сина.

Про це повідомила пресслужба команди.

"Усі у футбольному клубі Брістоль Сіті глибоко засмучені смерті новонародженого сина Тео нашого головного тренера Ліама Меннінга.

Ми знаємо, що вболівальники клубу та вся футбольна родина поділяться своїми співчуттями Ліаму, його дружині Френ та синові Айзеку в цей важкий період.

Ліам візьме паузу, а всі футбольні обов'язки виконуватиме Кріс Хогг. Ми просимо поважати приватне життя нашого тренера та його родини протягом цього часу", – сказано в заяві.