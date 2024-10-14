У Фінляндії вбито хокеїста. Підозрюється старший на 37 років чоловік, з яким вони були у стосунках

У місті Еспоо, Фінляндія, у власному будинку був знайдений убитим 29-річний хокеїст Янне Пухакка.

Про це пишуть видання Yle та Іs.fi.

Головним підозрюваним вважається його коханий, 66-річний норвежець Рольф Нормо.

У своїй книзі, яка була видана у 2022 році, Янне зізнався, що познайомився з норвезьким ветеринаром у період своєї гри у США. Сталося це у 2013 році.

Нещодавно вони у своїх соцмережах публікували світлини, де відзначали 10-річний ювілей своїх стосунків. Під минулі пости фанати почали писати свої реакції на новини про вбивство.

Янне зробив камінг-аут у 2019 році. На професійному рівні він грав за Еспоо Блю, Еспоо Юнайтед, ТуТо та за французький Гап. Кар'єру завершив у 2018 році.