Тренер Брентфорда відхрестився від призначення в МЮ
Головний тренер Брентфорда Томас Франк наразі не зацікавлений у переході в будь-який інший клуб.
Про це він сказав у коментарі Sky Sports.
"У мене велика відповідальність перед Брентфордом, його вболівальниками, керівництвом, гравцями та персоналом. Я вже говорив багато разів, що я дуже щасливий тут. Я вважаю, що це один із найкращих клубів у світі. Хтозна, що буде в майбутньому.
Я бачу себе у Брентфорді надовго. Я також казав, що, можливо, якщо щось трапиться, з'явиться можливість, яку я хотів би спробувати, то добре, подивимося. А зараз? Ні. Я дуже-дуже щасливий у Брентфорді", – сказав Франк.
Нагадаємо, сьогодні вдень Манчестер Юнайтед звільнив Еріка тен Гага. Інсайдери вже назвали претендентів на посаду головного тренера "червоних дияволів".