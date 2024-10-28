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Тренер Брентфорда відхрестився від призначення в МЮ

Ігор Чернявський — 28 жовтня, 22:05
Тренер Брентфорда відхрестився від призначення в МЮ

Головний тренер Брентфорда Томас Франк наразі не зацікавлений у переході в будь-який інший клуб.

Про це він сказав у коментарі Sky Sports.

"У мене велика відповідальність перед Брентфордом, його вболівальниками, керівництвом, гравцями та персоналом. Я вже говорив багато разів, що я дуже щасливий тут. Я вважаю, що це один із найкращих клубів у світі. Хтозна, що буде в майбутньому.

Я бачу себе у Брентфорді надовго. Я також казав, що, можливо, якщо щось трапиться, з'явиться можливість, яку я хотів би спробувати, то добре, подивимося. А зараз? Ні. Я дуже-дуже щасливий у Брентфорді", – сказав Франк.

Нагадаємо, сьогодні вдень Манчестер Юнайтед звільнив Еріка тен Гага. Інсайдери вже назвали претендентів на посаду головного тренера "червоних дияволів".

Чемпіонат Англії, АПЛ Брентфорд Манчестер Юнайтед Томас Франк

Томас Франк

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