Тренер Брентфорда відхрестився від призначення в МЮ

Головний тренер Брентфорда Томас Франк наразі не зацікавлений у переході в будь-який інший клуб.

Про це він сказав у коментарі Sky Sports.

"У мене велика відповідальність перед Брентфордом, його вболівальниками, керівництвом, гравцями та персоналом. Я вже говорив багато разів, що я дуже щасливий тут. Я вважаю, що це один із найкращих клубів у світі. Хтозна, що буде в майбутньому.

Я бачу себе у Брентфорді надовго. Я також казав, що, можливо, якщо щось трапиться, з'явиться можливість, яку я хотів би спробувати, то добре, подивимося. А зараз? Ні. Я дуже-дуже щасливий у Брентфорді", – сказав Франк.