Спостереження 24/7: тренер Барселони використовує смарт-технології для контролю футболістів

Головний тренер Барселони Гансі Флік використовує високотехнологічний пристрій для моніторингу фізичного стану своїх гравців навіть поза тренуваннями. Назва цього гаджета – Oura Ring.

Це інтелектуальний перстень, головною функцією якого є точне вимірювання якості сну та часу відпочинку спортсменів. Цей пристрій вже довів свою ефективність: 4 роки тому його вперше застосували у НБА, де він здобув визнання серед баскетболістів.

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За допомогою Oura Ring Флік отримує важливі дані, що дозволяють оцінити, чи достатньо гравці, а також слідкує за їхньою фізичною формою. Це особливо важливо для збереження здоров'я та продуктивності команди на полі.

Тренеру вдалося впровадити цю технологію в своїй команді, закликаючи спортсменів до відповідального ставлення до сну. Адже "нічні пригоди" суворо заборонені після призначення німецького спеціаліста.

Нагадаємо, після 14 турів Ла Ліги Барселона займає перше місце, набравши 34 бали.