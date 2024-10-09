Залишитися без зірок футболу: травми гравців, як наслідок перевантаження календаря

Гравці провідних футбольних клубів світу все частіше отримують дуже тяжкі травми і вибувають з ладу на невизначений термін, від кількох місяців до року. І якщо раніше травми викликали "природні" причини, то останнім часом футболісти все більше скаржаться на перевантажений календар та неможливість повноцінного відновлення. І розрив хрестоподібних зв'язок належить до категорії травм, які гравці отримують через надмірні навантаження.

Футболісти, найчастіше, проводять матчі за два дні на третій, а нововведення ФІФА – повноцінний клубний чемпіонат світу, який має відбутися влітку протягом місяця на полях США, скоротить відпустку провідних виконавців клубів-грандів до двох-трьох тижнів. При тому, що ФІФА наполягає на участі гравців основного складу команд у матчах клубного ЧС.

Від Карвахаля до тер Штегена

Чотири дні тому, минулої суботи, 5 жовтня, жахливої травми зазнав Дані Карвахаль. Лідер оборони мадридського Реала в матчі чемпіонату Іспанії проти Вільярреала порвав хрести в кінці гри, що вдвічі прикріше. Футболіст зі сльозами залишив поле на ношах. Тепер сезон для іспанської легенди, скоріш за все, завершено. Вже в неділю Реал зробив благородний жест, продовживши з Дані контракт до 2026 року.

Наступного дня, у неділю, 6 жовтня, нападник Торіно Дуван Сапата порвав хрестоподібні зв'язки у матчі 7 туру італійської Серії А з міланським Інтером (2:3). Пізніше пресслужба "биків" повідомила, що у колумбійця діагностовано серйозне пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки, а також медіального та латерального меніска. Терміни відновлення колумбійця не уточнюються. Цього сезону Сапата відіграв за Торіно дев'ять матчів і забив чотири голи, що говорить про важливість футболіста для команди.

Тиждень тому, минулого вівторка, аналогічну травму у матчі Ліги чемпіонів отримав захисник Ювентуса Глейсон Бремер. 23 вересня, в один день, аналогічні травми отримали воротар іспанської Барселони Марк-Андре тер Штеген і півзахисник Ман Сіті Родрі.

Цей список можна продовжувати нескінченно. Гравці провідних (і не лише) клубів світу продовжують отримувати серйозні травми на тлі тих наднавантажень, які вони зазнають на футбольному полі. Тим часом чиновники ФІФА не хочуть чути скарг гравців, постійно розширюючи календар. Замість 6 матчів на груповому етапі Ліги чемпіонів та Ліги Європи команди будуть проводити по 8 ігор (пощастило тільки клубам з Ліги конференцій, де залишили 6 матчів), а клубний ЧС тепер проводитимуть не взимку, за участю 8 команд, а влітку, де у повноцінному турнірі візьмуть участь 32 найсильніші колективи з різних континентів.

Травма не має вікового обмеження

При цьому, якщо раніше вважалося, що розрив хрестоподібних зв'язок – травма вікових гравців, організм яких вже переситився футболом і починає давати збій від великих навантажень, то зараз подібну травму може отримати будь-хто, навіть футболіст-початківець. Збільшення кількості ігор за сезон до 70-80 позначається навіть на найміцнішому молодому організмі.

Так, 17-річний гравець Барселони Марк Берналь мав стати відкриттям нового сезону-2024/25 у складі "синьо-гранатових", але травмувався у матчі з Райо Вальєкано ще наприкінці серпня, на самому початку сезону. Пошкодження одразу виглядало дуже тривожно, а через пару днів найгірші побоювання підтвердилися – розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна і пов'язана з цим травма бокового меніска. Берналя чекає операція і важке відновлення на старті кар'єри. Марк пропустить приблизно 10-12 місяців і більше цього сезону не зіграє.

Також влітку менш ніж за місяць порвали хрести три гравці Реала U-19. Так, Хоан Мартінес зазнав травми під час тренування з основною командою Реала. 16-річний центральний захисник добре проявив себе у складі мадридців у турне США і вже вважається одним із лідерів юніорської команди. Раніше в передсезонному матчі з Міланом "хрести" порвав 19-річний хавбек Сезар Паласіос, а ще кількома тижнями раніше – 18-річний півзахисник Даніель Месонеро.

Головний тренер Реала U-19 Альваро Арбелоа спустошений через велику кількість травм, а керівництво клубу намагається розібратися в тому, що трапилося.

Усе це свідчить, що календар вкрай перевантажений. І та кількість матчів, яку чиновники з УЄФА та ФІФА пропонують провести командам за сезон – однозначно надмірна. Але, схоже, "ділки від футболу" увійшли в раж і не хочуть зупинятися. Так, заслуга УЄФА та ФІФА в тому, що свого часу вони комерціалізували футбол і тим самим дали можливість гравцям та клубам заробляти великі гроші. Але зараз це вже перетворюється на якусь нездорову гонитву за прибутком, де чиновники жертвують усім, у тому числі здоров'ям провідних гравців.

"Які футболісти вийдуть на поле? Я вирішу це сам"

Дедалі більше роздратування перевантажений календар викликає і в тренерів. Жузеп Гвардіола говорив про те, що календар футбольного сезону сильно перевантажений ще восени 2018-го, коли УЄФА тільки-но запустив новий турнір Лігу націй, задовго до розширення календаря Ліги чемпіонів та клубного ЧС у новому форматі. Він не втомлюється повторювати це і зараз, вже через 6 років.

Напередодні тренер Ман Сіті розповів, що він думає про регламент оновленого формату клубного чемпіонату світу, в якому ФІФА прямо наполягає на тому, щоб команди, які беруть участь у турнірі, задіяли своїх найсильніших футболістів. Точніше, не розповів, а дуже різко відреагував цей регламент:

" Хто є найсильнішими гравцями? ФІФА скаже мені замість футболістів, хто з них сильніший? Я цього не розумію. Ми вирушимо туди всім складом. Найсильніший – це означає в хорошій формі просто зараз. Можливо, найсильніші гравці, на їхню думку, на поточний момент дійсно погані, що може бути обумовлено безліччю причин: особистими, фізичними, травмами. Не збираюся говорити перед матчами, які футболісти вийдуть на поле, я вирішу це сам", - зазначає фахівець.

Травма, яка перериває кар'єру на рік

Щоб розуміти наскільки серйозна ця травма, достатньо навести один приклад – лише днями розпочав тренування захисник Реала Давид Алаба, який отримав розрив хрестоподібних зв'язок у грудні минулого року. Виходить, він пропустив половину минулого сезону-2023/24 і, найімовірніше, пропустить половину цьогорічного. Його повернення на поле очікується не раніше кінця листопада-грудня.

Вище наведено приклад із Берналем, який відновлюватиметься 10-12 місяців і точно пропустить залишок сезону-2024/25, у якому встиг зіграти лише у трьох матчах Ла Ліги.

При цьому, в такому випадку не важливо, молодий гравець середнього віку або вже ветеран, який закінчує кар'єру. Травма, яка ставить хрест на амбіціях футболіста на рік уперед, у будь-якому разі, вкрай неприємна, і негативно позначиться на перспективах гравця. А в молодому віці ще може супроводжуватися проблемами з психологією гравця, який довгий період не зможе виходити на поле.

"Прямої кореляції між кількістю ігор та хрестоподібними зв'язками не бачу"

Спортивний доктор Микола Ліневич, який свого часу працював у медичній службі німецького Гамбурга, саудівському Аль-Хілялі та Дніпрі, у коментарі Чемпіону зазначає:

"Потрібно чітко розуміти, що хрестоподібна зв'язка – одна з найпотужніших, які у нас є в організмі, виключаючи, наприклад, ахіллові сухожилля. Тому порвати її не так просто. І вихідним матеріалом для розриву є зв'язка, в якій накопичилася дуже велика кількість мікроушкоджень. А ці ушкодження виникають не в результаті ігор в основному, а в результаті тренувального процесу та скороченого часу відновлення. Сенс такий, якщо людина біжить, а потім різко зупиняється, то навантаження передається так, що у зв'язці виникають пориви деяких волокон. І поняття розтягування зв'язок немає. Це просто на різному рівні невелика кількість волокон розірвалася. І організм має можливість ці зв'язки протягом реабілітації або відновлення, або за ніч відновити. Але в організму обмежена можливість. Наприклад, якщо організм може тисячу волокон відновити, а розірвалося 500 то зв'язка буде такою, як і була. А якщо у людини 2000 волокон розірвалося, а вона може відновити тисячу, то вона замінює розірвані зв'язки не власною тканиною, а рубцем. Рубці взагалі утворюються в організмі у великій кількості випадків – поріз шкіри, інфаркт мозку, інфаркт серця… А рубцева тканина має інші механічні властивості. І тому, сухожилля, чи то ахіллове, чи хрестоподібне, накопичує велику кількість мікроушкоджень. І це дуже сильно корелює не стільки з інтенсивністю та кількістю ігор, скільки з тренувальним процесом”.

Також лікар зазначає:

" Важливо, де тренуються гравці, на якому полі, в якому взутті. Наприклад, на штучному полі значно збільшується кількість ушкоджень. Що стосується взуття, то приблизно на початку 20-х років одна фірма ввела в бутси спеціальну планку, яка дозволяла футболістам різко зупинятися. І носії цих бутс з часом поплатилися. Приблизно вдвічі частіше в них були пошкодження зв'язок. Це перше.

Так, не виключено, що приблизно половина всіх пошкоджень, це пряма дія. Якщо людина падає тобі на ногу, тут яка б не була зв'язка, вона розірветься. І такі випадки також є. Наприклад, як із Карвахалем. Але в основному зв'язка ушкоджується, коли людину легко штовхають. Він втрачає рівновагу, робить незручний рух, або нога потрапляє в яму і зв'язка рветься. І так далі, і так далі.

А говорячи про те, що потрібно зробити для того, щоб зменшити кількість пошкоджень, робить висновок: