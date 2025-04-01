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Буковина – Вікторія: де дивитися матч 1/4 фіналу Кубку України

Микола Дендак — 1 квітня 2025, 10:29
Буковина – Вікторія: де дивитися матч 1/4 фіналу Кубку України
ФК Буковина

Буковина прийматиме Вікторію в межах чвертьфінального матчу Кубку України з футболу.

Зустріч відбудеться у вівторок, 1 квітня, на стадіоні Буковини в Чернівцях. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку відбудеться на YouTube-каналі чернівецького клубу. Також її можна буде переглянути на Чемпіоні.

В інших чвертьфінальних парах Олександрія зіграє з Шахтарем, Рух прийматиме Динамо, а Верес протистоятиме Поліссю. Ці три зустрічі відбудуться 2 квітня.

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Нагадаємо, 4 березня Виконком УАФ визначив місце проведення фінального матчу Кубку України сезону-2024/2025.

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