Буковина – Вікторія: де дивитися матч 1/4 фіналу Кубку України

Буковина прийматиме Вікторію в межах чвертьфінального матчу Кубку України з футболу.

Зустріч відбудеться у вівторок, 1 квітня, на стадіоні Буковини в Чернівцях. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку відбудеться на YouTube-каналі чернівецького клубу. Також її можна буде переглянути на Чемпіоні.

В інших чвертьфінальних парах Олександрія зіграє з Шахтарем, Рух прийматиме Динамо, а Верес протистоятиме Поліссю. Ці три зустрічі відбудуться 2 квітня.

Нагадаємо, 4 березня Виконком УАФ визначив місце проведення фінального матчу Кубку України сезону-2024/2025.