Колос може підсилитися захисником Хайдука

21-річний захисник Хайдука та молодіжної збірної Косова Елвіс Летай може підсилити ковалівський Колос.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зазначається, що гравець вже перебуває в розташуванні українського клубу. Контракт Елвіса з Хайдуком закінчується наприкінці поточного сезону.

Летай – вихованець Хайдука, проте за головну команду зіграв лише 4 поєдинки. Минулий сезон провів у оренді в словенському Радомлє, зіграв 9 матчів, віддав 1 результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Колос підписав контракт з румунським захисником Стефаном Владою.