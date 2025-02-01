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Колос може підсилитися захисником Хайдука

Микола Дендак — 1 лютого 2025, 11:58
ФК Колос в УПЛ-2024/25
ФК Колос

21-річний захисник Хайдука та молодіжної збірної Косова Елвіс Летай може підсилити ковалівський Колос.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зазначається, що гравець вже перебуває в розташуванні українського клубу. Контракт Елвіса з Хайдуком закінчується наприкінці поточного сезону.

Летай – вихованець Хайдука, проте за головну команду зіграв лише 4 поєдинки. Минулий сезон провів у оренді в словенському Радомлє, зіграв 9 матчів, віддав 1 результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Колос підписав контракт з румунським захисником Стефаном Владою.

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