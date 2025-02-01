Колос може підсилитися захисником Хайдука
ФК Колос
21-річний захисник Хайдука та молодіжної збірної Косова Елвіс Летай може підсилити ковалівський Колос.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Зазначається, що гравець вже перебуває в розташуванні українського клубу. Контракт Елвіса з Хайдуком закінчується наприкінці поточного сезону.
Летай – вихованець Хайдука, проте за головну команду зіграв лише 4 поєдинки. Минулий сезон провів у оренді в словенському Радомлє, зіграв 9 матчів, віддав 1 результативну передачу.
Раніше повідомлялося, що Колос підписав контракт з румунським захисником Стефаном Владою.