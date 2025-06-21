Трампа закликали захистити міста, де проходитиме чемпіонат світу-2026, від загрози дронів
Конгресмен Дерін ЛаХуд закликав президента США Дональда Трампа прийняти указ про захист американського неба від загрози безпілотників під час чемпіонату світу 2026 року.
Про це повідомляє The Athletic.
ЛаХуд, який є співголовою футбольного кокусу Конгресу, тиснув на адміністрацію з низки питань, пов'язаних з операціями, логістикою та безпекою під час мундіалю.
Він лобіював Білий дім, щоб той підписав запит на федеральне фінансування в розмірі 625 мільйонів доларів на потреби безпеки під час ЧС-2026.
ЛаХуд також вважає, що необхідні зміни в законодавстві, які найкраще дозволять знищувати безпілотники містах, які прийматимуть турнір.
Наразі лише федеральним органам влади дозволено протидіяти несанкціонованим дронам, але органи влади штатів і місцеві органи влади часто беруть більш активну участь у забезпеченні безпеки заходів на стадіонах або масових зібраннях.
Закон "Про оборону" (Закон про запобігання заходженню ворожих літальних апаратів у повітря і нейтралізацію підозрілого обладнання) змінить цю ситуацію, надавши тимчасові повноваження офіцерам штатів і місцевих органів влади, які пройшли відповідну підготовку, використовувати технологію боротьби з безпілотниками і реагувати на загрози. Запропонований закон підтримали НФЛ, MLB, NCAA та NASCAR.
Нагадаємо, що чемпіонат світу 2026 року проходитиме з 11 червня по 19 липня у 16 містах США, Канади та Мексики. В Америці мундіаль прийматимуть Нью-Йорк, Філадельфія, Бостон, Атланта, Маямі, Х'юстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Канзас-Сіті та Сіетл.
Раніше стало відомо, що ФК Лос-Анджелес, за який виступає Артем Смоляков, достроково втратив шанси на вихід у плейоф Клубного чемпіонату світу-2025.