Товариські матчі: Колос не зміг обіграти румунський клуб, Лівий берег програв Колхеті
ФК Колос
Українські клуби продовжують підготовку до поновлення розіграшу УПЛ, завершивши свої чергові товариські матчі.
Так, Колос не зміг переграти Чіксереду. Матч завершився внічию з рахунком 0:0.
У ще одному поєдинку Лівий берег програв грузинському Колхеті-1913 з рахунком 1:2. Єдиний гол за киян забив Валерій Самар.
Зазначимо, що поновлення чемпіонату України заплановано на п'ятницю, 21 лютого. Матч між Колосом та Чорноморцем розпочнеться о 15:30 за київським часом.
Раніше Чіксереду в товариському матчі не зміг обіграти інший український колектив.