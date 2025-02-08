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Чорноморець не зміг обіграти клуб Другої ліги Румунії

Володимир Максименко — 8 лютого 2025, 12:43
Чорноморець не зміг обіграти клуб Другої ліги Румунії
Олександр Бабич
ФК Чорноморець

Завершився черговий товариський матч одеського Чорноморця на зимових зборах у Туреччині. Суперником був клуб Другої ліги Румунії Чиксереда з міста Меркуря-Чук.

Поєдинок завершився внічию 1:1.

Єдиний гол на свій рахунок у складі українського колективу записав Магомед Кратов.

Товариський матч
8 лютого

Чорноморець – Чиксереда 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – ... , 1:1 – Кратов, 80

Нагадаємо, в минулому поєдинку одесити в результативному матчі програли грузинському клубу.

Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець

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