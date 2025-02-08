Чорноморець не зміг обіграти клуб Другої ліги Румунії
Олександр Бабич
ФК Чорноморець
Завершився черговий товариський матч одеського Чорноморця на зимових зборах у Туреччині. Суперником був клуб Другої ліги Румунії Чиксереда з міста Меркуря-Чук.
Поєдинок завершився внічию 1:1.
Єдиний гол на свій рахунок у складі українського колективу записав Магомед Кратов.
Товариський матч
8 лютого
Чорноморець – Чиксереда 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 – ... , 1:1 – Кратов, 80
Нагадаємо, в минулому поєдинку одесити в результативному матчі програли грузинському клубу.