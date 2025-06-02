Одноклубник Ярмолюка вирішив продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед
Рубен Аморім
ФК Манчестер Юнайтед
Лідер Брентфорда Браян Мбемо обрав для себе наступний клуб серед тих, хто був зацікавлений у його послугах.
Про це повідомив Фабріціо Романо та низка інших авторитетних інсайдерів.
Одноклубник Єгора Ярмолюка вирішив перебратись у Манчестер Юнайтед, який шукає забивного форварда на заміну Расмусу Гойлунду.
Француз вже повідомив про своє рішення керівництво обох клубів, які встигли розпочати переговори про можливий трансфер.
У сезоні-2024/25 Мбемо зіграв 42 матчі у всіх турнірах, в яких забив 20 м'ячів (усі в межах АПЛ) та віддав 9 результативних передач.
Портал Transfermarkt оцінює 25-річного футболіста у 55 мільйонів євро.
Раніше повідомлялось, що інший футболіст Брентфорда стане гравцем Баєра.