Одноклубник Ярмолюка вирішив продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед

Лідер Брентфорда Браян Мбемо обрав для себе наступний клуб серед тих, хто був зацікавлений у його послугах.

Про це повідомив Фабріціо Романо та низка інших авторитетних інсайдерів.

Одноклубник Єгора Ярмолюка вирішив перебратись у Манчестер Юнайтед, який шукає забивного форварда на заміну Расмусу Гойлунду.

🚨🔴 Bryan Mbeumo has decided to give priority to Manchester United move this summer!



Despite interest from three clubs in Premier League, Mbeumo favours Man United move as @David_Ornstein reports.



Negotiations club to club due to follow soon with Brentford. pic.twitter.com/dRvwv14n7n — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2025

Француз вже повідомив про своє рішення керівництво обох клубів, які встигли розпочати переговори про можливий трансфер.

У сезоні-2024/25 Мбемо зіграв 42 матчі у всіх турнірах, в яких забив 20 м'ячів (усі в межах АПЛ) та віддав 9 результативних передач.

Портал Transfermarkt оцінює 25-річного футболіста у 55 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що інший футболіст Брентфорда стане гравцем Баєра.