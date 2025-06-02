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Одноклубник Ярмолюка вирішив продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед

Володимир Максименко — 2 червня 2025, 22:41
Одноклубник Ярмолюка вирішив продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед
Рубен Аморім
ФК Манчестер Юнайтед

Лідер Брентфорда Браян Мбемо обрав для себе наступний клуб серед тих, хто був зацікавлений у його послугах.

Про це повідомив Фабріціо Романо та низка інших авторитетних інсайдерів.

Одноклубник Єгора Ярмолюка вирішив перебратись у Манчестер Юнайтед, який шукає забивного форварда на заміну Расмусу Гойлунду.

Француз вже повідомив про своє рішення керівництво обох клубів, які встигли розпочати переговори про можливий трансфер.

У сезоні-2024/25 Мбемо зіграв 42 матчі у всіх турнірах, в яких забив 20 м'ячів (усі в межах АПЛ) та віддав 9 результативних передач.

Портал Transfermarkt оцінює 25-річного футболіста у 55 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що інший футболіст Брентфорда стане гравцем Баєра.

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Манчестер Юнайтед

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