Тоттенгем продовжив контракт з центральним захисником

Тоттенгем оголосив про продовження контракту з центральним захисником Беном Девісом.

Про це повідомила пресслужба "шпор".

Клуб скористався можливістю пролонгації угоди на сезон, тому контракт розраховано саме до літа 2026 року.

We are delighted to announce that we have exercised the option to extend Ben Davies' contract, which will now run until the summer of 2026 🤍 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 8, 2025

32-річний Девіс став гравцем лондонців у 2014 році, допомігши у цьому сезоні нарешті виграти трофей – Лігу Європи.

Минулої кампанії центрбек зіграв 28 матчів у всіх турнірах, отримавши п'ять жовтих карток. Портал Transfermarkt оцінює Девіса у 6 мільйонів євро.

Раніше Маурісіо Почеттіно прокоментував можливість повернення у Тоттенгем.