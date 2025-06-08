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Тоттенгем продовжив контракт з центральним захисником

Володимир Максименко — 8 червня 2025, 12:26
Бен Девіс
Бен Девіс
Тоттенгем

Тоттенгем оголосив про продовження контракту з центральним захисником Беном Девісом.

Про це повідомила пресслужба "шпор".

Клуб скористався можливістю пролонгації угоди на сезон, тому контракт розраховано саме до літа 2026 року.

32-річний Девіс став гравцем лондонців у 2014 році, допомігши у цьому сезоні нарешті виграти трофей – Лігу Європи.

Минулої кампанії центрбек зіграв 28 матчів у всіх турнірах, отримавши п'ять жовтих карток. Портал Transfermarkt оцінює Девіса у 6 мільйонів євро.

Раніше Маурісіо Почеттіно прокоментував можливість повернення у Тоттенгем.

Чемпіонат Англії, АПЛ Тоттенгем Бен Девіс

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