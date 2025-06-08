Тоттенгем продовжив контракт з центральним захисником
Бен Девіс
Тоттенгем
Тоттенгем оголосив про продовження контракту з центральним захисником Беном Девісом.
Про це повідомила пресслужба "шпор".
Клуб скористався можливістю пролонгації угоди на сезон, тому контракт розраховано саме до літа 2026 року.
32-річний Девіс став гравцем лондонців у 2014 році, допомігши у цьому сезоні нарешті виграти трофей – Лігу Європи.
Минулої кампанії центрбек зіграв 28 матчів у всіх турнірах, отримавши п'ять жовтих карток. Портал Transfermarkt оцінює Девіса у 6 мільйонів євро.
Раніше Маурісіо Почеттіно прокоментував можливість повернення у Тоттенгем.