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Трансфер Грея став одним із найдорожчих в історії серед гравців до 18 років

Владислав Уткін — 4 липня, 15:24
Трансфер Грея став одним із найдорожчих в історії серед гравців до 18 років

Трансфер англійського півзахисника Арчі Грея у Тоттенгем став одним із найдорожчих в історії футболу серед гравців до 18 років.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Грей посів четверте місце у рейтингу, сума за трансфер склала 41,3 млн євро. Першу трійку забрали бразильські нападники Реала: Ендрік (47,5 млн), Родріго Гоес (45 млн) та Вінісіус Жуніор (45 млн).

У минулому сезоні Грей відіграв 44 матчі у Чемпіоншипі за Лідс та відзначився двома результативними передачами.

Раніше ми повідомляли, що Тоттенгем цікавиться українським вінгером Жирони Віктором Циганковим.

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