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Постекоглу підтвердив чергову травму у складі Тоттенгема

Володимир Максименко — 19 січня 2025, 16:10
Постекоглу підтвердив чергову травму у складі Тоттенгема
Домінік Соланке
Transfermarkt

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу прокоментував відсутність Домініка Соланке в заявці на матч проти Евертона.

Слова спеціаліста наводить Фабріціо Романо.

"Домінік вчора отримав ушкодження на тренуванні, коли намагався вибити м'яч. Він промахнувся по м'ячу, коли намагався завдати удару.

Я не знаю ступінь серйозності травми, але це завжди велика втрата, коли в лазарет потрапляють гравці основного складу", – розповів Постекоглу.

У сезоні-2024/25 Соланке 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив 11 голів та віддав 6 результативних передач.

Травма Соланке стала десятою серед усіх гравців основного скаду лондонців. Серед відсутніх футболістів: Тімо Вернер, Крістіан Ромеро, Родріго Бентанкур та Ів Біссума.

Зазначимо, що український футболіст Віталій Миколенко потрапив до основного складу Евертона на матч зі "шпорами".

Чемпіонат Англії, АПЛ Тоттенгем Анге Постекоглу Домінік Соланке

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