Постекоглу підтвердив чергову травму у складі Тоттенгема
Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу прокоментував відсутність Домініка Соланке в заявці на матч проти Евертона.
Слова спеціаліста наводить Фабріціо Романо.
"Домінік вчора отримав ушкодження на тренуванні, коли намагався вибити м'яч. Він промахнувся по м'ячу, коли намагався завдати удару.
Я не знаю ступінь серйозності травми, але це завжди велика втрата, коли в лазарет потрапляють гравці основного складу", – розповів Постекоглу.
У сезоні-2024/25 Соланке 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив 11 голів та віддав 6 результативних передач.
Травма Соланке стала десятою серед усіх гравців основного скаду лондонців. Серед відсутніх футболістів: Тімо Вернер, Крістіан Ромеро, Родріго Бентанкур та Ів Біссума.
Зазначимо, що український футболіст Віталій Миколенко потрапив до основного складу Евертона на матч зі "шпорами".