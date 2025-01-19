Постекоглу підтвердив чергову травму у складі Тоттенгема

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу прокоментував відсутність Домініка Соланке в заявці на матч проти Евертона.

Слова спеціаліста наводить Фабріціо Романо.

"Домінік вчора отримав ушкодження на тренуванні, коли намагався вибити м'яч. Він промахнувся по м'ячу, коли намагався завдати удару. Я не знаю ступінь серйозності травми, але це завжди велика втрата, коли в лазарет потрапляють гравці основного складу", – розповів Постекоглу.

🚨⚠️ Ange Postecoglou confirms knee injury for Dom Solanke: “Dominic tweaked his knee yesterday in training trying to take a shot and misses today and not sure on the extent of it”.



“It's always a blow when you lose key players for any club…”. pic.twitter.com/hl95fmJW1F — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2025

У сезоні-2024/25 Соланке 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив 11 голів та віддав 6 результативних передач.

Травма Соланке стала десятою серед усіх гравців основного скаду лондонців. Серед відсутніх футболістів: Тімо Вернер, Крістіан Ромеро, Родріго Бентанкур та Ів Біссума.

Зазначимо, що український футболіст Віталій Миколенко потрапив до основного складу Евертона на матч зі "шпорами".