Манчестер Юнайтед повторив свій ганебний рекорд в АПЛ

Манчестер Юнайтед повторив своє ганебне досягнення за кількістю домашніх поразок в Англійській Прем'єр-лізі впродовж одного сезону.

Про це повідомляє OptaJoe.

У матчі 36 туру АПЛ манкуніанці на "Олд Траффорд" поступились Вест Гему з рахунком 0:2. Для підопічних Рубена Аморіма це був 17-й домашній матч. Наразі в їх активі дев'ять поразок, шість перемог та три нічиї.

МЮ повторив клубний рекорд за кількістю домашніх поразок у сезоні АПЛ. Також по дев'ять поразок було у команди у чотирьох сезонах: 1930/31, 1933/34 й 1962/63.

9 - Manchester United have suffered their ninth home Premier League defeat of the season, their joint-most ever home losses in a single league campaign, along with 1930-31, 1933-34, and 1962-63. Nightmare. pic.twitter.com/3zcXmW3lhM — OptaJoe (@OptaJoe) May 11, 2025

Наразі безвиграшна серія "червоних дияволів" у чемпіонаті складає сім матчів. Востаннє команда перемагала в АПЛ ще 16 березня, коли розгромили Лестер (3:0).

Нагадаємо, Аморім різко відреагував на поразку на чергову поразку клубу та заговорив про свою відставку.