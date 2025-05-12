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Манчестер Юнайтед повторив свій ганебний рекорд в АПЛ

Олександр Булава — 12 травня 2025, 12:42
Манчестер Юнайтед повторив свій ганебний рекорд в АПЛ
Manchester United

Манчестер Юнайтед повторив своє ганебне досягнення за кількістю домашніх поразок в Англійській Прем'єр-лізі впродовж одного сезону.

Про це повідомляє OptaJoe.

У матчі 36 туру АПЛ манкуніанці на "Олд Траффорд" поступились Вест Гему з рахунком 0:2. Для підопічних Рубена Аморіма це був 17-й домашній матч. Наразі в їх активі дев'ять поразок, шість перемог та три нічиї.

МЮ повторив клубний рекорд за кількістю домашніх поразок у сезоні АПЛ. Також по дев'ять поразок було у команди у чотирьох сезонах: 1930/31, 1933/34 й 1962/63.

Наразі безвиграшна серія "червоних дияволів" у чемпіонаті складає сім матчів. Востаннє команда перемагала в АПЛ ще 16 березня, коли розгромили Лестер (3:0).

Нагадаємо, Аморім різко відреагував на поразку на чергову поразку клубу та заговорив про свою відставку.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед

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