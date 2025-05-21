Тоттенгем та Манчестер Юнайтед оприлюднили стартові склади на фінал Ліги Європи
Сьогодні, 21 травня, в Більбао на стадіоні "Сан-Мамес" відбудеться фінал Ліги Європи сезону-2024/25, у якому зійдуться Тоттенгем та Манчестер Юнайтед.
Головні тренери Ангелос Постекоглу та Рубен Аморім визначилися зі стартовими складами своїх команд, які вийдуть на цей поєдинок.
Тоттенгем: Вікаріо – Порро, Ромеро, ван де Вен, Удогі – Сарр, Біссума, Бентанкур – Джонсон, Соланке, Рішарлісон.
Манчестер Юнайтед: Онана – Йоро, Магвайр, Шоу – Мазрауї, Каземіро, Фернандеш, Доргу – Діалло, Гойлунд, Маунт.
Стартовий свисток фінального матчу Ліги Європи між Тоттенгемом та Манчестер Юнайтед пролунає о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, що на нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція вирішального поєдинку для обох англійських команд.
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