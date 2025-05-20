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Тоттенгем – Манчестер Юнайтед: визначилися коментатори фіналу Ліги Європи

Микола Дендак — 20 травня 2025, 22:17
Тоттенгем – Манчестер Юнайтед: визначилися коментатори фіналу Ліги Європи
MEGOGO

Стало відомо, хто прокоментує вирішальний матч Ліги Європи УЄФА сезону-2024/25, який відбудеться завтра, 21 травня, на арені "Естадіо Сан-Мамес" у Більбао.

Про це повідомляє пресслужба MEGOGO.

На поєдинку працюватимуть Володимир Звєров та Олександр Новак. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом, а о 21:00 розпочнеться аналітична студія. Ведучими будуть Сергій Лук’яненко та Вадим Шевякін, а запрошеними гостями – ексгравці збірної України Олександр Головко та Едуард Цихмейструк.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO. На шляху до фіналу Тоттенгем здолав Буде-Глімт у півфіналі, Айнтрахт на стадії 1/4, та нідерландський АЗ у 1/8 фіналу.

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Манчестер Юнайтед зуміли перемогти у першій стадії плейоф Реал Сосьєдад, потім у неймовірному матчі вибили Ліон у 1/4-й та обіграли господарів стадіону, який прийматиме фінал – Атлетик з Більбао.

Megogo Манчестер Юнайтед Тоттенгем Ліга Європи-2024/25

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