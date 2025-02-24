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Клуб АПЛ готовий продати ексхавбека Шахтаря, за якого навіть не заплатив

Олексій Мурзак — 24 лютого 2025, 18:15
Клуб АПЛ готовий продати ексхавбека Шахтаря, за якого навіть не заплатив
Манор Соломон
Getty Images

Тоттенгем влітку готовий продати ізраїльського півзахисника Манора Соломона.

Про це повідомляє GiveMeSport

"Шпори" готові продати 25-річного футболіста за 10-15 млн фунтів стерлінгів. Серед основних претендентів Лідс, за який гравець виступає на правах оренди, а також Евертон Віталія Миколенка, який знайомий з Соломоном ще по виступам в Українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, Соломон у період з 2019 по 2022 роки виступав за Шахтар, а сезон 2022/23 провів на правах оренди за Фулгем. Влітку 2023 року ізраїльтянин перейшов до Тоттенгема на правах вільного агента, підписавши угоду до 2028 року.

Зазначимо, що контракт футболіста з "гірниками" закінчувався 31 грудня 2023, однак ФІФА надала дозвіл на дострокове припинення угоди через війну в Україні, тож гравець дістався лондонського клубу за безцінок.

У поточному сезону Соломон провів 28 матчів, у яких забив 7 голів та віддав 8 асистів.

Наразі Лідс лідирує у Чемпіоншипі, набравши 72 очки у 33 матчах. Клуб планує викупити контракт Манора, якщо вийде в АПЛ.

Раніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін вкотре звинуватив ФІФА у відсутності підтримки українського футболу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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