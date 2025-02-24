Клуб АПЛ готовий продати ексхавбека Шахтаря, за якого навіть не заплатив

Тоттенгем влітку готовий продати ізраїльського півзахисника Манора Соломона.

Про це повідомляє GiveMeSport

"Шпори" готові продати 25-річного футболіста за 10-15 млн фунтів стерлінгів. Серед основних претендентів Лідс, за який гравець виступає на правах оренди, а також Евертон Віталія Миколенка, який знайомий з Соломоном ще по виступам в Українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, Соломон у період з 2019 по 2022 роки виступав за Шахтар, а сезон 2022/23 провів на правах оренди за Фулгем. Влітку 2023 року ізраїльтянин перейшов до Тоттенгема на правах вільного агента, підписавши угоду до 2028 року.

Зазначимо, що контракт футболіста з "гірниками" закінчувався 31 грудня 2023, однак ФІФА надала дозвіл на дострокове припинення угоди через війну в Україні, тож гравець дістався лондонського клубу за безцінок.

У поточному сезону Соломон провів 28 матчів, у яких забив 7 голів та віддав 8 асистів.

Наразі Лідс лідирує у Чемпіоншипі, набравши 72 очки у 33 матчах. Клуб планує викупити контракт Манора, якщо вийде в АПЛ.

Раніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін вкотре звинуватив ФІФА у відсутності підтримки українського футболу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.