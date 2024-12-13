Тухель має намір повернути до збірної Англії "ізгоя" часів Саутгейта

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель розповів, що він планує поговорити із захисником Арсенала Беном Вайтом щодо його виступів за "Трьох левів".

Слова німецького фахівця наводить The Athletic.

"Так. Я зв'яжуся з ним. Це має бути чистий початок і чіткий наратив. Усе почнеться з січня. Я буду на стадіонах з січня. Я не буду відволікати гравців, вони просто повинні знати: "Гаразд, бос тут з січня". Тоді я, звичайно, спробую поговорити з ними, але також буду поважати графік, який у них є, тому що в січні графік дуже щільний, особливо в Прем'єр-лізі", – сказав Тухель.

Бен Вайт не грає за Англію з того часу, як він покинув розташування команди під час чемпіонату світу в Катарі 2022 року.

Футбольна асоціація вказала на "особисті причини" такого рішення. Вважається, що захиснику було важко постійно спостерігати за грою з боку.

Попередник Тухеля, Гарет Саутгейт, сказав: " Наскільки мені відомо, він не доступний для нас", коли влітку не включив його до свого попереднього складу на чемпіонат Європи-2024.

Раніше головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував ситуацію із травмованими гравцями напередодні матчу проти Евертона в АПЛ.