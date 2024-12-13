Нічого не чув: Аморім розповів про "інтерес" до себе з боку Манчестер Сіті
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім запевнив, що він ніколи не мав пропозиції очолити Манчестер Сіті.
Слова португальського наставника манкуніанців наводить Фабріціо Романо.
"Ніколи. Ніколи нічого не чув від них. Манчестер Юнайтед був моїм єдиним варіантом.
Коли Манчестер Юнайтед заговорив зі мною, у мене не було жодних сумнівів. У мене в голові вже було щось, що могло б стати можливістю", – сказав Аморім.
Наступного літа до Манчестер Сіті приєднається спортивний директор Спортингу Угу Віана. Саме через нього Аморіма пов'язували із роботою з "містянами".
Нагадаємо, що у неділю, 15 грудня, відбудеться манчестерське дербі Сіті та Юнайтед. Ця гра розпочнеться о 18:30 за київським часом.
Раніше Рубен Аморім також прокоментував нинішній стан його майбутнього суперника, який програв 7 з останніх 10 матчів.