Бразилець, який відіграв понад 100 матчів за Шахтар, перейшов у Панатінаїкос

Вінгер турецького Галатасарая Тете перейшов у грецький Панатінаїкос.

Про це повідомила пресслужба "зелених".

Бразилець підписав контракт на 4 роки. За версією Transfermarkt Тете обійшовся клубу в 4,75 млн євро.

У минулому сезоні Тете провів 45 матчів за Галатасарай у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 6 результативних передач.

Нагадаємо, що бразильський вінгер виступав у донецькому Шахтарі з 2019 до 2022 року. На рахунку Тете 31 забитий м'яч у 108 матчах.