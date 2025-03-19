Колишня зірка збірної Англії виявив бажання очолити Челсі

Колишній гравець лондонського Челсі Джон Террі хотів би стати головним тренером команди.

Про це повідомляє видання talkSport.

Зараз Террі працює у футбольній академії Челсі і дав зрозуміти, що шукає собі клуб, де міг би працювати головним тренером.

Зірка "синіх" готовий стати наставником клубу, але сумнівається, що без відповідного досвіду його призначать.

Наразі Челсі тренує Енцо Мареска і у команди задоволені результатами команди під його керівництвом.

Свого часу Террі провів 22 сезони на "Стемфорд Брідж". На його рахунку 717 матчів та 67 голів.

Після завершення ігрової кар'єри Террі працював асистентом головного тренера у Астон Віллі. Згодом розглядався на посаду головного тренера у кількох клубах Чемпіоншипу, але так і не отримав роботи.

Раніше Челсі виступив із заявою, в якій засудив прояви расизму в інтернеті до центрбека команди Веслі Фофана.