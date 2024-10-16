Гольф пішов не за планом: Джон Террі розбив черепицю даху своїм влучним пострілом

Під час гри в гольф із друзями Джон Террі, легендарний гравець Челсі і збірної Англії, потрапив у незручну ситуацію.

43-річний англієць вирушив з товаришами на елітне поле для гольфу Hogs Head в Ірландії, поблизу Корка. Террі прилетів приватним літаком, насолоджуючись дорогими винами та сигарами.

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Під час гри у гольф стався один доволі кумедний інцидент. Удар Джона Террі на одній із лунок вийшов невдалим – м'яч відхилився від курсу і розбив черепицю на даху будівлі. Друзі посміялися з нього через цей інцидент.

Пізніше легендарному футболісту довелося вибачатися, проте власник закладу посміявся і не став штрафувати Джона.

Нагадаємо, Джон Террі завершив свою професійну кар'єру у 2018 році. Він є однією з найбільших легенд Челсі, де грав з 1998 до 2017 року.

Протягом своєї кар'єри захисник виграв п'ять титулів чемпіона Англії, п'ять Кубків Англії, три Кубки Ліги, Лігу чемпіонів у 2012 році та Лігу Європи у 2013 році.