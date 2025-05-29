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Легенда Челсі розповів, чому не може отримати роботу головним тренером

Володимир Максименко — 29 травня 2025, 09:36
Легенда Челсі розповів, чому не може отримати роботу головним тренером
Джон Террі
Getty Images

Колишній футболіст Челсі та Астон Вілли Джон Террі висловився про те, чому він досі не зміг отримати посаду головного тренера у будь-якому клубі попри досвід роботи помічником.

Думку екскапітана збірної Англії наводить Talksport.

"Я залишив Астон Віллу через сімейні причини, але згодом я вирішив подати декілька заявок на посаду головного тренера. Це були не клуби АПЛ або навіть Чемпіоншипу.
Гаразд, там ще був Сандерленд. Ми мали дійсно чудову зустріч. Тоді вони тільки звільнили тренера, адже були гіршою командою у Європі за втраченими можливостями. Потім мені сказали, що я не маю досвіду.
Такий самий фідбек я отримав після наступних трьох співбесід. Слухайте, я був капітаном Челсі 13 років, я був капітаном збірної Англії, я працював із великими тренерами. Я маю, що вам запропонувати.
Я не намагаюсь стати тренером рівня АПЛ за одну ніч, але маю все, щоб отримати свій шанс. Це дійсно розчаровує", – розповів Террі.

Видатний англійський захисник завершив кар'єру у 2018 році. До 2021 року ексфутболіст працював у тренерському штабі Астон Вілли, а у 2023-му мав досвід у Лестері.

Раніше Террі виявив бажання одного разу очолити лондонський Челсі.

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