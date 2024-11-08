Террі лише четвертий: складено рейтинг найкращих гравців Челсі у XXI столітті

Ресурс Goal.com склав свою версію рейтингу найкращих гравців Челсі у XXI столітті. Перше місце віддали легендарному хавбеку Френку Лемпарду. До топ-3 також потрапили Еден Азар і Дідьє Дрогба. Лише четвертим став Джон Террі, а топ-5 замкнув Джанфранко Дзола, який покинув клуб ще у 2003 році, до початку ери Романа Абрамовича.

Топ-10 найкращих гравців Челсі у XXI столітті:

1. Френк Лемпард (Англія)

2. Еден Азар (Бельгія)

3. Дідьє Дрогба (Кот-д'Івуар)

4. Джон Террі (Англія)

5. Джанфранко Дзола (Італія)

6. Петр Чех (Чехія)

7. Н'Голо Канте (Франція)

8. Ешлі Коул (Англія)

9. Клод Макелеле (Франція)

10. Сеск Фабрегас (Іспанія)

Нагадаємо, Лемпард виступав за лондонський клуб у 2001 – 2014 роках. У 2012 році виграв з командою Лігу чемпіонів.

Вчора Челсі у матчі Ліги конференцій розгромив вірменський Ноах 8:0.