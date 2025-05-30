Барселона вказала на двері основному голкіперу, який через травму не грав майже весь сезон

Основний голкіпер іспанської Барселони Марк-Андре тер Штеген залишить клуб під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє AS.

За інформацією видання, президент каталонської команди Жоан Лапорта провів засідання членів правління клубу, на якому повідомив неприємну для німецького футболіста новину.

На такий радикальний крок "блаугранас" пішли через те, що рівень тер Штегена сильно погіршився останнім часом і голкіпер більше не зможе виступати так, як це було раніше.

Лапорта впевнений, що три операції, проведені на коліні воротаря, не дозволять йому повернути оптимальну форму.

Водночас видання підтвердило, що Барселона має намір продовжити контракт із поляком Войцехом Щенсним, а також підписати голкіпера Еспаньола Хоана Гарсію.

Нагадаємо, тер Штеген пропустив майже весь поточний сезон. Він отримав розрив сухожилля правого коліна у вересні минулого року, після чого Барселона вмовила Щенсного відновити кар’єру гравця та підписала польського ветерана на правах вільного агента.

У поточному сезоні Марк-Андре провів лише 9 матчів на клубному рівні, в яких пропустив 11 голів.