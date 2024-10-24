Капітан Барселони розпочав відновлення від травми

Капітан та воротар Барселони Марк-Андре Тер Штеген повідомив, що розпочав процес відновлення від травми.

Його слова передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Я в порядку. Розпочав процес відновлення з усмішкою. Знаю, що попереду довгий шлях, але коли тебе підтримують рідні та близькі, стає легше. Зараз зі мною моя родина, і я насолоджуюсь цим", – сказав німецький голкіпер.

Нагадаємо, Марк-Андре тер Штеген травмувався наприкінці першого тайму матчу з Вільярреалом. У нього діагностували розрив сухожилля правого коліна.

Нещодавно він переніс операцію та з великою ймовірністю більше не вийде на поле в поточній кампанії.

Напередодні Барселона здобула розгромну перемогу над мюнхенською Баварією в домашньому матчі 3 туру Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Наразі каталонці мають в активі 6 очок та розташувалися на 9 сходинці ЛЧ.