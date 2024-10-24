Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Капітан Барселони розпочав відновлення від травми

Олександр Булава — 24 жовтня, 19:32
Капітан Барселони розпочав відновлення від травми
Тер Штеген
Instagram Barcelona

Капітан та воротар Барселони Марк-Андре Тер Штеген повідомив, що розпочав процес відновлення від травми.

Його слова передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Я в порядку. Розпочав процес відновлення з усмішкою. Знаю, що попереду довгий шлях, але коли тебе підтримують рідні та близькі, стає легше. Зараз зі мною моя родина, і я насолоджуюсь цим", – сказав німецький голкіпер.

Нагадаємо, Марк-Андре тер Штеген травмувався наприкінці першого тайму матчу з Вільярреалом. У нього діагностували розрив сухожилля правого коліна.

Нещодавно він переніс операцію та з великою ймовірністю більше не вийде на поле в поточній кампанії.

Напередодні Барселона здобула розгромну перемогу над мюнхенською Баварією в домашньому матчі 3 туру Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Наразі каталонці мають в активі 6 очок та розташувалися на 9 сходинці ЛЧ.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Тер Штеген

Тер Штеген

Щенсний може дебютувати за Барселону в найближчому матчі ЛЧ – джерело
Залишитися без зірок футболу: травми гравців, як наслідок перевантаження календаря
Барселона оголосила про перехід легендарного польського голкіпера
Колишній голкіпер Барселони готовий відновити кар'єру, щоб замінити травмованого Тер Штегена
Колишній лідер Реала та невдаха фіналу ЛЧ: Барселона визначилася з кандидатами на заміну Тер Штегена

Останні новини