Возз'єднання не буде: тен Гаг виключив можливість придбати гравця Манчестер Юнайтед

Головний тренер Баєра Ерік тен Гаг поставив хрест на сподіваннях фанатів Манчестер Юнайтед, які вважали, що він возз'єднається у Німеччині зі своїм колишнім підопічним в особі Антоні.

Слова 55-річного нідерландця наводить Manchester Evening News.

Влітку 2022 року тен Гаг стояв за тим, щоб Манчестер Юнайтед придбав 25-річного бразильця, з яким він працював у Аяксі. У підсумку трансфер провалився: манкуніанці заплатили 95 мільйонів євро, а гравець не виправдав очікувань.

Зараз Антоні вважається одним з головних кандидатів на вихід на "Олд Траффорд". Проте тен Гаг запевнив, що він не збирається знову купувати даного футболіста.

"У нього чудова якість. Я підписував його двічі. Він був мені як син, він і досі залишається сином. Наразі він нас не цікавить, але подивимося, що буде в майбутньому", – сказав тен Гаг.

Нагадаємо, що другу частину сезону-2024/25 Антоні доволі успішно провів у складі Бетіса на правах оренди. Бразилець забив 9 голів та віддав 5 результативних передач у 26 матчах "біло-зелених" в усіх турнірах.

Раніше стало відомо, що Антоні готовий піти на суттєве скорочення зарплати, щоб залишити Манчестер Юнайтед цього літа.