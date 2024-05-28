Машину колишнього селекціонера Шахтаря обстріляли

У Хорватії обстріляли машину колишнього селекціонера донецького Шахтаря Жозе Боту.

Про це повідомляє Sportske Novosti.

Це сталося в ніч з понеділка на вівторок. Невідомі люди випустили у лобове скло службового авто португальця сім куль.

Машина стояла поруч з будинком, де проживає Боту. Зазначається, що правоохоронні органи вже проводять розслідування.

Нагадаємо, Жозе став спортивним директором хорватського Осієка у січні цього року.

Нещодавно гравців Марселя обстріляли під час спроби пограбування.