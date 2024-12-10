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Ексдиректор департаменту селекції Шахтаря стане спортивним директором Фламенго

Олексій Погорелов — 10 грудня 2024, 19:10
Ексдиректор департаменту селекції Шахтаря стане спортивним директором Фламенго
Жозе Боту
Шахтар Донецьк

Колишній директор департаменту селекції Шахтаря Жозе Боту отримав роботу у Фламенго, де він працюватиме спортивним директором.

Про нову посаду 58-річного португальця повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.

Боту займався селекцією у донецькому клубі, починаючи з 2018 року. Але наприкінці грудня 2021 року він залишив свою посаду, та перейшов в ПАОК, де став спортивним директором.

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Влітку 2023 року португальський фахівець залишив Грецію. У січні цього року він переїхав до Хорватії, де обійняв аналогічну посаду в Осієку.

До "гірників" він багато років працював у Бенфіці як асистент тренера, скаут та голова скаутського відділу.

Раніше стало відомо, що ще один колишній представник Шахтаря знайшов собі нове місце роботи, очоливши чемпіона Південно-Африканської Республіки.

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