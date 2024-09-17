Президент Ла Ліги закликав АПЛ ухвалити справедливе рішення щодо Ман Сіті
Президент Ла Ліги Хав’єр Тебас вважає, Англійській Прем’єр-ліга має покарати Манчестер Сіті за порушення фінансового фейр-плей.
Про це він сказав у коментарі Give Me Sport.
"Прем’єр-ліга не повинна піддаватися тиску, чи не так? Манчестер Сіті – це просто один із клубів, а коли ти очолюєш асоціацію, ти маєш діяти. АПЛ не повинна створювати різницю між великими та маленькими, важливими та неважливими клубами.
Манчестер Сіті – член асоціації, який порушив правила і має понести заслужене покарання, в інакшому випадку авторитет керівного органу буде втрачений", – сказав Тебас.
Нагадаємо, напередодні, 16 вересня, розпочала роботу незалежна комісія, яка ухвалить рішення у справі щодо 115 випадків порушень фінансового фейр-плей з боку Манчестер Сіті.
Якщо порушення будуть доведені, то "містян" можуть понизити у класі. Також є альтернативний варіант – позбавлення очок упродовж кількох сезонів, щоб найближчими роками команда Пепа Гвардіоли не могла претендувати на чемпіонство.