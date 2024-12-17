Таємниця зниклого Rolex: син просить про допомогу після смерті батька на матчі АПЛ

Трагічний інцидент стався під час матчу Вест Гема у Лондоні. Джей Грей розповів, що його батько раптово знепритомнів на трибунах і помер після невідкладної допомоги. Медики виконували серцево-легеневу реанімацію, але врятувати чоловіка не вдалося.

Під час перенесення тіла з сектору 123 з його руки зник дорогий годинник Rolex вартістю 14 тисяч фунтів, що мав особливе значення для сім’ї.

У своєму емоційному зверненні у соцмережах Джей написав: "Цей годинник був для батька надзвичайно важливим, він носив його щодня. Ми відчайдушно хочемо його повернути. Винагорода гарантована для того, хто допоможе нам у цей важкий час."

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Публікація вже набрала понад 35 мільйонів переглядів, а підтримку висловили відомі футбольні особистості. Колишній гравець Вест Гема Мартін Аллен назвав ситуацію "жахливою новиною".